Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!

23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş aldı

ABD'nin Michigan eyaletinde adları açıklanmayan bir çift, sosyal medyada başlatılan "2020 Bahşiş Kampanyası" kapsamında bir garsona 23 dolarlık hesapları için 2020 dolar bahşiş bıraktı.

02 Ocak 2020 Perşembe 17:25
23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş aldı

Bir yıl öncesine kadar üç çocuğuyla birlikte evsizlerin kaldığı bir sığınma evinde yaşayan 31 yaşındaki garson Danielle Franzoni, "Bu tür şeyler, bizim gibi insanlara çok denk gelmez" dedi.

Alpena kasabasında Franzoni'nin çalıştığı Thunder Bay River Restaurant'ta yemek yiyen çift, hesabın yaklaşık 88 katı olan bahşişi fişin üzerine yazdığı "Mutlu Yıllar Danielle. 2020 Bahşiş Kampanyası" notuyla bıraktı.

Kampanyaya 20 dolar 20 cent'lik bahşişle katıldı

Dördüncü çocuğuna hamile olan bekar anne Franzoni, bahşiş kampanyasını devam ettirmek için çocuklarıyla bir lokantaya gitti ve "Zinciri bozmak istemiyorum" diyerek başka bir garsona 20,20 dolar bahşiş bıraktı.

2017'de de hesabın tamamı kadar bahşiş bırakılan benzer bir bahşiş kampanyası başlatılmıştı. Yeni yıl öncesinde başlatılan "2020 Tip Challenge" adlı bu kampanyada ise bahşiş miktarının "2020" sayısındaki rakamları içermesi gerekiyor.Eyaletteki lokanta ve barlarda bahşiş zorunlu değil. Ancak müşterilerden en az yüzde 15 bahşiş bırakmaları bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDHaberBahşiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dehşet verici görüntü! Saniye saniye değil, salise salise görüntülendi
Dehşet verici görüntü! Saniye saniye değil, salise salise görüntülendi
Çin'de SARS salgını şüphesi
Çin'de SARS salgını şüphesi
Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti
Altı doktorun geliştirdiği yapay zeka, meme kanserini doktorlardan daha iyi teşhis etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim