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23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!

Yunanlı 23 yaşındaki Yannis İkonomu Türkçe dahil 32 dil konuşabiliyor

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:15
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
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1995 Girit Adası doğumlu Yunan Yannis İkonomu, Avrupa'nın en çok dil bilen insanı oldu. Türkçe dahil 32 dil bilen  ve AB Komisyonu'nda tercüman olarak çalışan İkonomu, "Portekiz’den Çin Seddi’ne kadar seyahat ettiğimde tüm ülkelerin insanlarıyla kendi dillerinde konuşabilirim” diyor.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Selanik Üniversitesi Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonra  Columbia Üniversitesi’nde Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gören İkonomu aralarında Türkçe, Kürtçe, Rusça, Çince, Ermenice dahil tam 32 dil. Brüksel'de yaşaşan İkonomu, Avrupa’da en fazla yabancı dil bilen insanı olarak biliniyor.

İngilizceyi ilkokul 1'de, Almancayı ilkokul 2. sınıfında öğrenen İkonomu, Türkçeyi ise lisede iken Ayşe adlı Kıbrıslı bir Türk’ten öğrendi. Maliye Bakanlığı’ndan emekli babası ve öğretmen annesi, tüm servetlerini oğullarının  yabancı diller öğrenmesi için harcadılar. İkonomu,  Avrupa dilleri arasında sadece Estonya ve Malta’nın dillerini konuşmayı bilmiyor.

Haberin tamamı Hürriyet Gazetesi'nde...

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Son Güncelleme: 29.01.2018 14:46
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