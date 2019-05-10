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230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül

10 Mayıs 2019 Cuma 10:00
230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül
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Fransa'nın kuzey batısındaki Plougastel kasabasında, deniz kıyısındaki bir kayaya çiviyle yazılan ve bugüne kadar içeriği anlaşılamayan yazının şifresinin çözülebilmesi için 2,000 Euro ödül konuldu.

Birkaç yıl önce keşfedilen 230 yıllık yazı, 20 satırdan oluşuyor. Britanny'de sadece deniz suyunun çekildiği zamanlarda görülebilen yazıda bazıları baş aşağı yazılmış normal Fransız harflerinin yanı sıra, İskandinav tarzı "Ø" harfleri de bulunuyor.

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Yazıda tek anlaşılabilen yer Fransız devriminin birkaç yıl öncesine işaret eden 1786 ve 1787 tarihleri.

Bretonca ya da Bask dilinde yazıldığı tahmin edilen yazıda ayrıca bir gemi, bir gemi dümeni ve üzerinde haç işareti olan bir kalp çizimi de var.

Michel PaugamTelif hakkıAFP

'Belki de yazıyı yazan kişi yarı-cahildi'

Bir teori, bu yazının yakınlardaki bir donanma üssüyle bağlantılı olabileceği yönünde. İki metrelik kayanın yakınlarında 1880'lerde Brest Körfezi'ni korumak için inşa edilen bir kalenin kalıntıları ve hendekler yer alıyor. 1783'e kadar Fransa ve İngiltere savaştaydı.

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şifreHaber
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