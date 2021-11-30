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234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 21.350 test yapıldı, 234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi"

30 Kasım 2021 Salı 18:59
797 Okunma
234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.350 olup, 234'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 187 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 234  kişi ise yerel vakadır. 

71 kişi Lefkoşa, 83 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 13 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

30 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.350   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 43 

Yerel Vaka Sayısı: 234       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.119.172 

Toplam Vaka Sayısı: 28.871  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.547 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3225 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3127 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8617  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 591
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7354 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.870

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