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25 kişi öldü, 60’tan fazla kişi de yaralandı

Afganistan’ın Logar vilayetinde iftar saatinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 60’tan fazla kişi de yaralandı.

30 Nisan 2021 Cuma 22:12
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25 kişi öldü, 60’tan fazla kişi de yaralandı

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Logar’ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam yerel saatle 19.00 sularında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

MİSAFİRHANE HEDEF ALINDI, 25 KİŞİ ÖLDÜ

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti. Saldırıda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 60’dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

CAN KAYIPLARININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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