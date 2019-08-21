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25 yıldır aralıksız yayın yapıyordu… Bir devir sona eriyor!

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana yayında olan olan FogCam, bu ay sonunda görevini tamamlayacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:11
25 yıldır aralıksız yayın yapıyordu… Bir devir sona eriyor!

FogCam’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bir öğrenci projesi olarak San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı’nda hayata geçirilen ve internet üzerinden yayın yapan web kamerası FogCam, bu ayın sonunda yayın hayatına son verecek.

Dünyanın en eski ve devam eden web kamerası operasyonu olan FogCam, internet dünyasındaki birçok değişime tanıklık ederek 25 yıldır internet sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapıyordu. Jeff Schwartz ve Dan Wong tarafından hayata geçirilen FogCam projesi, 25 yıl içerisinde San Francisco Eyalet Üniversitesi’nin farklı noktalarından yayın hayatını sürdürüyordu.

‘İNTERNET TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP'

Projeye son verilmesiyle ilgili, FogCam’in sitesinden yapılan açıklamada, 1994’ten bu yana internetin büyük değişiklere uğradığı fakat FogCam’in internet tarihinde hep özel bir yere sahip olacağı belirtilerek, “25 yılın ardından, FogCam Ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi’ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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HaberKKTC
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