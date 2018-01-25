27 çocuk Yemen makamlarına teslim edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin safında savaşan 27 çocuğu Yemen makamlarına teslim ettiği bildirildi.

Marib emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin nezaretinde, 18 yaş altı 27 çocuğun emniyet güçleri tarafından teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, çocukların Suudi Arabistan sınırındaki cephelerde Husiler adına savaşırken yakalandığı kaydedildi ancak ne zaman yakalandıklarıyla ilgili bilgi verilmedi. Çocuklar için kalacak yer, gıda ve sağlık gereçlerinin temin edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Kızılhaç Komitesinin açıklamasında ise Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinin talebi üzerine komiteye bağlı bir ekibin 27 çocuğun ülkelerine teslim edilmesi sürecine nezaret ettiği duyuruldu.

Açıklamada, komitenin Eylül 2017'de de Suudi Arabistan'la iş birliği yaparak benzer bir teslim işlemine nezaret ettiği hatırlatıldı.

Çocukların korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Yemenli taraflara çocukları savaştırmamaları çağrısında bulunuldu.