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28 Mayıs günü 4 bin 182 vaka tespit edildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs vakaları, Hindistan varyantının etkisiyle artmaya devam ediyor

28 Mayıs 2021 Cuma 20:47
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28 Mayıs günü 4 bin 182 vaka tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 10 kişinin de hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 127 bin 768'e yükseldi. Böylece vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 24, can kayıpları da yüzde 38 arttı.

Günlük vaka sayısı 1926 olan 16 Mayıs'tan itibaren görülen sürekli artışta, Hindistan varyantı da etkili oluyor. Vakaların yaklaşık yüzde 50'sinde bu varyant görülüyor.

Bu arada, ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 871 bin 200'e, her iki dozu olanların sayısı da 24 milyon 478 bin 52'ye çıktı. Böylece ülkede yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 73'üne ilk doz, yüzde 46'sına her iki doz aşı yapılmış oldu.

Öte yandan İngiltere, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının ardından tek dozluk Janssen aşısını da onayladı. İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Janssen aşısının güvenli ve etkili olduğu belirtildi. Aşının sene sonunda kullanılmaya başlanması bekleniyor.

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İngiltere
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