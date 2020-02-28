29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye’nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO’yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.