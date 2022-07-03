29 yıl ıssız adada yaşadı

Japonya'da şehir hayatından bunalan 87 yaşındaki Masafumi Nagasaki işini, karısını ve iki çocuğunu geride bırakarak 29 yıl önce nüfussuz bir ada olan Sotobanari'ye taşındı. Ailesinin gönderdiği parayla su ve günde dört ya da beş kez kaynattığı temel gıda olan pirinç keklerini almak için yakındaki bir adaya gitti. Pirinç kekinin yanı sıra balık ve kaplumbağa yumurtası da yiyen Nagasaki, doğaya olan yakınlığının artmasıyla vejetaryen olmaya karar verdi. Adada çıkan bir tayfun sonucu kıyafetlerini de kaybeden adam, ardından ise adada çıplak yaşamaya başladı. “Çıplak dolaşmak normal topluma pek uymuyor ama burada, adada doğru geliyor” diyen Nagasaki, adada her gününü güneşte uzanarak, kampını temizleyerek ve böcek ısırıklarından kaçınmaya çalışarak geçirdi.

DOĞAL DÜNYANIN KURALLARINA UYDUM'

Ailesine uzun zaman önce adada ölmeyi tercih ettiğini söyleyen Nagasaki, “Kararımı kabul ettiler. Toplumun bana söylediklerini yapmıyorum ama doğal dünyanın kurallarına uyuyorum. Doğayı yenemezsiniz, bu yüzden ona tamamen uymak zorundasınız. Buraya geldiğimde öğrendiğim şey buydu ve muhtemelen bu yüzden hiç zorlanmıyorum” dedi.

"Adada bir an bile canım sıkılmadı. Burada üzücü bir şey olmaz. Bir keresinde ormanda ölü bir kuş görmüştüm. Sonra ona acıdım. Onun dışında burada kendimi hiç üzgün hissetmedim. Zaten bu tür duygulara sahip olsaydım burada yaşayamazdım. İnsan uygarlığına dair özlediğim tek şey ise çakmak."

'HAYVANLAR DURDUK YERE ZARAR VERMEZ'

Nagasaki'ye göre adadaki en büyük tehlike ise engerekler. "Bu adada yaşamaya karar verdiğimde zaten bu tür bir riski üstlendim" diyen Nagasaki, "Hayvanlar sadece hayatta kalmak için saldırır. Hayvanlar amacı olmadan, durduk yere başkalarına zarar vermezler.

Sadece insanlar amaçsız hareket ederler, bencillikleri tarafından yönlendirilirler. Bu adada tüm bunlardan uzağım” diyerek insanların hayvanlardan daha tehlikeli olduklarına dikkat çekti.

ŞEHİR HAYATINA DÖNMEK ZORUNDA KALDI

29 yıl adada çıplak ve yalnız yaşayan Japon adam, 2018 yılında bir balıkçı tarafından sahilde baygın bir şekilde yatarken bulundu. Doktorlar, sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Japon hükümeti onu şehirde yaşama konusunda ikna etti.

Hastalığı nedeniyle şehir hayatına geri dönmek zorunda kalan Nagasaki’ye Ishigaki şehrinde bir daire verildi. Ancak o yeni hayatına uyum sağlayamadı. Kovid nedeniyle de arkadaş edinemedi. Nagasaki’nin küçücük odası, kendini izole edebileceği ıssız adası gibi oldu. Çünkü mahallesindeki çoğu insan onu küçümsedi ve biraz da korkuyla baktı. Nagasaki’nin etrafında, adadaki eksantrik yaşam tarzını ve ıssız bir adada çıplak yaşama konusundaki aşırı arzusunu anlayabilecek hiç kimse yoktu.

Adada bir çift sandaletle çırılçıplak yaşayan Nagasaki, şehirde kıyafetlerini herkesin içinde çıkarmayı başladı. Şehirdeki kirlilikten korkması nedeniyle çevresini temizlemek için zamanını sokaklardaki çöpleri toplamakla geçirdi. Adaptasyon zorluğu, onu son dört yılın büyük bir bölümünü tecritte geçirmeye zorlayan pandemi nedeniyle daha da arttı. Aslında Nagasaki, salgın sırasında bir şehre geri gönderilmek yerine adada yaşıyor olsaydı, hastalık riski altında olmayacaktı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Birkaç yıl önce Nagasaki’yi keşfeden ancak hayatını bir sır olarak saklamaya karar veren İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, geçtiğimiz günlerde Nagasaki'nin veda için adaya dönmesine yardım etti. 87 yaşındaki Nagasaki, hemen ellerini başının üzerine kaldırdı ve gözyaşlarına boğuldu.

Dört yıl aradan sonra 29 yılını tek başına geçirdiği adadaydı. Gerçek hayattaki 'Robinson Crusoe' artık alıştığı yaşam tarzına geri dönmüştü, bir kez daha toplumdan kaçmıştı. Adada olmadığı yıllarda adanın yaşadığı değişiklikleri hemen gözlemledi. Çünkü köşeyi en ince detayına kadar biliyordu.

ADAYA VEDA ETMEK ONU MUTLU ETTİ

Veda için 'cennet' dediği evine geri dönen ancak artık kendine bakamayacak kadar güçsüz olduğu için tekrar ayrılmak zorunda kalan Nagasaki üzgün değildi. Aksine adasına veda etme fırsatına sahip olduğu için memnundu. Cerezo, "Nagasaki belki bundan birkaç yıl sonra hâlâ son günlerini Sotobarani Adası'nda geçirmek istiyorsa, bu dünyadan ayrılmaya hazır olduğunu hissediyorsa ona yardım etmek için yanında olacağız" dedi.