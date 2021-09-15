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29 yıllık kaçak mahkum, işsiz kalınca teslim oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl öce hapisten kaçan Darko Desic (64), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olmak zorunda kaldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 11:17
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29 yıllık kaçak mahkum, işsiz kalınca teslim oldu

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan göre, esrar yetiştirmekten 3,5 yıla mahkum olan Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezinden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamadığı kayıtlara geçen Desic’in, Sydney’in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

Desic, eyalette yaklaşık 3 aydır devam eden sıkı Covid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın "evsiz" olmaktan "çok daha kolay" olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Sydney’in Surry Hills semtindeki hapishane hücresinden video bağlantıyla Merkez Yerel Mahkemesindeki duruşmaya katılan ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Desic’in, 28 Eylül 2021 Salı günü cezaevinden kaçmak suçlamasıyla yeniden aynı mahkemeye çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKaçak Mahkum
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