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3 astronot dünyaya geri dönecek

Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold'un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08, uzayda durduğu 161 günün ardından dünyaya geri dönecek

30 Eylül 2018 Pazar 11:38
3 astronot dünyaya geri dönecek

Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde Kazakistan'da bulunan Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-08 kapsülü 2 gün süren yolculuğun ardından uzay çalışmalarına başlamıştı. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold'un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürüttü.

RUS ORDUSU HAZIRLIKLARA BAŞLADI

3 pilotu taşıyacak olan Soyuz MS-08'in 4 Ekim tarihinde Kazakistan'a iniş yapması bekleniyor. Bunun için Rusya ordusu tarafından arama-kurtarma faaliyetleri yürütülecek 180 kişilik tabur kuruldu. Ayrıca Rusya'da Kazakistan'a 12 adet Mİ-8 helikopter, 3 adet AN-12 arama- kurtarma uçağı, 1 adet AN-26 model uçak ve arazi araçları ve ekipmanlar gönderildi. 4 Ekim'de riskli iniş ihtimaline karşı tedbirlerin arttırıldığı, Kazakistan'da hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

SON NUMUNELERİ ALDI

Rus kozmonot Oleg Artemyev sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda son numuneleri aldığını, dönüş için hazırlıklara başladıklarını dile getiren bir video paylaşımı yaptı. Kozmonotların tüm çalışmalarını tamamladığı, artık dönüş için uzay aracı içerisinde bulunarak son hazırlıklarını sürdürdükleri öğrenildi.

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