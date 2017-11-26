3 bin 613 Filistinli hayatını kaybetti

Suriye'deki Filistinliler Çalışma Grubu, Suriye'de 2011 yılından bu yana 3 bin 613 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Londra merkezli Suriye'deki Filistinliler Çalışma Grubu'nun yayımladığı rapora göre, Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle 463'ü kadın 3 bin 613 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

Açıklamada, 200'ü aşkın mültecinin, Yermük Mülteci Kampı'nın abluka altına alınması nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ilaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Suriye'nin Şam ve Halep kentlerinde bulunan Filistin mülteci kampları, çatışmalar nedeniyle büyük hasar gördü. Yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Filistinli mültecilerin büyük kısmı yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı. Filistinliler, İsrail'in kuruluşunun ardından göç etmek zorunda bırakıldıkları ve mülteci olarak geldikleri Suriye'yi de yine bir savaş nedeniyle terk ederek komşu ülkelere sığındı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Suriye'de halihazırda 450 bin Filistinli sığınmacı bulunuyor ve bu sığınmacıların yüzde 95'i tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor.