Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116199
ALTIN
159.127
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.0833
EURO
4.5251
Pizza kilo yapmaz, öyle olsaydı İtalyanlarda kilo sorunu olurdu
Pizza kilo yapmıyormuş!
Üç yudumda tüketilebilen duş birası üretildi!
Bunu da yaptılar!
Cep telefonu ile uyumanın korkunç zararları!
Cep telefonu ile uyumanın korkunç...
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
banner34

3 dağcıdan 12 gündür haber alınamıyor

banner35

Tufandağ zirvesine yürüyüşe çıkan ve 24 Aralık'ta kendileriyle irtibat kesilen 3 dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

05 Ocak 2018 Cuma 11:27
3 dağcıdan 12 gündür haber alınamıyor
banner10

 Azerbaycan'da zirve yürüyüşü gerçekleştirirken kendileri ile irtibat kesilen biri kadın 3 dağcıdan 12 gündür haber alınamıyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2017'de Guba ilinin Hınalık köyü kırsalından Tufandağ zirvesine yürüyüşe çıkan ve 24 Aralık'ta kendileri ile irtibat kesilen dağcılar BaburHüseynov, NaminBünyatzade ve Feride Cebrayılzade isimli dağcıları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kötü hava koşullarına rağmen devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Olağanüstü Haller Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bölgelerin Mayınlardan Temizlenmesinden Sorumlu Devlet Ajansı ekipleri, gönüllü dağcılar ve özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Arama kurtarma için helikopterlerin de kullanıldığı bilgisi paylaşılırken devam eden kar yağışı, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaşması ve çığ tehlikesinin çalışmaları zorlaştırdığı kaydedildi. Hava koşulları yüzünden bölgeye şimdilik ağır araçlar giremiyor.

Kaybolan dağcıların çığ altında kaldıkları tahmin ediliyor. Çığ düşen bölgelerde kar kalınlığının 12 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas'ta kömür ocağındaki göçük
Fas'ta kömür ocağındaki göçük
Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı!
Kabil'de intihar saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı!
BMGK, İran gündemiyle toplanıyor
BMGK, İran gündemiyle toplanıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim