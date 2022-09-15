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3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi

ABD'de bir şirket akikalar içinde tamamen şarj olabilen ve mevcut pillerin iki katından daha uzun süre dayanan, elektrikli otomobiller için uygun bir katı pil geliştirdi.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:34
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3 dakikada şarj olan 20 yıl ömre sahip batarya geliştirildi


Harvard Üniversitesi'nden çıkan girişim Adden Energy, üç dakikada şarj olabilen ve ömrü boyunca 10 binden fazla şarj döngüsüne sahip bir saat pili prototipini başarıyla çalıştırdıktan sonra, yakın gelecekte ticarileştirmek amacıyla teknolojiyi daha da ilerletmek için 5,15 milyon dolar fon aldı.

Adden Energy CEO'su William Fitzhugh, bu cihazın yaygın kullanımını kolaylaştırmak için, evde garajı olmayan ve bu nedenle elektrikli araçlarını gece evde şarj etme imkanı bulunmayan Amerikalıların yüzde 37'sine hitap etmeyi umuyor.

Fitzhugh, "Dünyanın araç filosunun tamamen elektrikli araçlardan oluşması, iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceğimiz en anlamlı adımlardan biri" dedi.

Girişime göre temiz enerji depolama teknolojisinin hızlı gelişimi, iklim değişikliği "vebasıyla" mücadelede kritik öneme sahip.

Tahminler, dünya araç filosunun elektrikli hale gelmesinin tek başına küresel sera gazı salımlarını yüzde 16 oranında azaltabileceğine işaret ederken, bu "yeni batarya örneği" bu hedefe ulaşmak için gerekli görülüyor.

Harvard'da malzeme bilimi doçenti ve Adden Energy'nin bilim danışmanı Xin Li, "Eğer temiz enerjili bir geleceğe doğru ilerleyeceksek şu an yoldaki araçların tam anlamıyla sadece 'yüzde 1'ini' oluşturan elektrikli araçlar lüks bir moda olarak kalamaz, EA bataryaları sadece 3 ila 5 yıl dayanırsa ABD'nin ikinci el otomobil pazarı olmayacak" dedi.

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