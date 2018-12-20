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3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası

Tayvan'da sabaha karşı işten dönerken, arabasıyla 3 Ferrari'ye çarpan bir garsonun 390 bin dolarlık tamir masraflarını ödeyebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:06
3 Ferrari’ye çarpan yoksul garsonun tamir masrafları için yardım kampanyası

Lin Chin-hsiang, hikayesinin sosyal medyada yayılmasından sonra çok sayıda yardım teklifi aldı.

Lin, Pazar gecesi 03:00'te işten çıktıktan sonra eve döndü. Kiliselere tütsü satan annesine yardım etmek için yakınlardaki bir tapınağa verilen siparişleri götürüyordu.

Yorgunluktan direksiyon başında uyuyakalınca 05:40'ta sabah manzarası turuna çıkmaya hazırlanan bir grubun arabalarına çarptı. Araçlar ağır hasar görürken ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, Lin'in alkollü olmadığını ve trafik sicilinin temiz olduğunu açıkladı.

Olayın ardından onlarca kişi, kazaya bakan polis karakolunu arayarak tamir ve dava masrafları için Lin'e yardım teklifinde bulundu.

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Bazı kişiler de, Lin'in ailesinin yaşadığı eve gelip yardım edebileceklerini söyledi. Lin kendisine yardım için başka şehirlerden gelenler olduğunu açıkladı. Yetkililer, Lin'e yapılacak yardımları açılan resmi bir hesaba yönlendirdi.

'Ailesiyle barakada yaşıyor'

20 yaşındaki Lin Chin-hsiang, annesi ve kardeşleriyle teneke bir barakada yaşıyor. Babası öldükten sonra ailesini geçindirmek için okulu bırakmak zorunda kalmış.

Ferrarileri tamir ettirmek için 28 yıl çalışması gereken Lin için şimdiye kadar 24 bin dolar toplandı.

Okulu da Lin'i yeniden kabul edeceğini açıkladı.

Ferrari sahiplerine çağrı: Affedin

Sosyal medyada birçok kişi de Ferrari sahiplerinden Lin'i affetmelerini istedi. Ancak Ferrarilerin sahiplerinden biri, bu arabayı almak için çok çalıştığını belirterek hasarının ödenmesinde ısrar ettiğini söyledi.

Buna rağmen Ferrari sahiplerinin hasarın taksitlerle ödenmesini kabul ettikleri belirtiliyor.

Taipei'deki BBC muhabiri Cindy Sui, Lin'in hikayesinin zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun açıldığı Tayvan'da birçok kişiyi derinden etkilediğini söylüyor.

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FerrariTayvanYardım KampanyasıYoksul GarsonKazaTamir MasraflarıHaber
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