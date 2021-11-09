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3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor

Üç futbol sahası büyüklüğünde olan tehlikeli asteroidin Kasım ortasında dünyanın yakınından geçeceği belirtildi.

09 Kasım 2021 Salı 21:11
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3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroid dünyaya yaklaşıyor
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bir biriminin web sitesinden yapılan açıklamada, çapı 170 ilâ 380 metre olan ve potansiyel olarak tehlike arz eden 2004 UE asteroidinin Kasım ortasında Dünya’nın yakınından geçeceği ifade edildi.

Asteroidin 13 Kasım’da Dünya’ya en yakın mesafeye yaklaşacağı belirtilirken bu mesafenin 4 milyon kilometreden fazla, yani Ay’a olan mesafenin 11 katı olacağı kaydedildi.

Dünya’ya yakın bir asteroit grubu olan ‘Apollo’ listesinde yer alan 2004 UE, ilk kez 2004’te keşfedilmişti.

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