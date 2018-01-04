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3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı...

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Hindistan'da bir kadın 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı...

04 Ocak 2018 Perşembe 15:56
3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı...
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Hindistan'da kocasını ve kızını trafik kazasında kaybeden bir kadının, cenaze masraflarını karşılayamadığı için üç gün boyunca cesetlerle yaşadığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, 31 Aralık'ta ülkenin güneyindeki Pencab eyaletinin Lambra köyü yakınındaki trafik kazasında 40 yaşındaki Dalip Singh ve 3 yaşındaki kızı Anajal ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetti.

Dalip'in eşi Palma, masraflarını karşılayamadığı için eşi ve kızının cenazelerini defnedemedi.

Palma, yabani hayvanların zarar vermemesi için cesetleri 3 gün evinde sakladı.

Kocası ve kızının cenazelerini parasızlıktan defnedemediğini belirten Palma, "Keşke ben de kocam ve kızımla birlikte orada olsaydım." ifadelerini kullandı.

Yaşananların yerel basında duyurulmasının ardından Hindistan Kızılhaçı cenazeleri kaldırması için Palma'ya 8 bin rupi (500 TL) para yardımında bulundu.

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