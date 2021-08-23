Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

3 yaşında dünyanın en küçük üstün zekalısı oldu

ABD’nin California eyaletinde yaşayan ve yürümeye henüz başlayan bir çocuk, üyeliğin sadece IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırlı olduğu Mensa'nın en genç üstün zekalı üyesi oldu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:58
322 Okunma
3 yaşında dünyanın en küçük üstün zekalısı oldu

146 IQ puanına sahip Kashe Quest adlı çocuk sadece 3 yaşında olmasına rağmen, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor.

SÜREKLİ "NEDEN" DİYE SORUYOR

IQ testinde 146 puan alan üç yaşındaki Kenya Quest isiml, Amerikan Mensa kulübünün en genç üyesi oldu. 

Kashe'nin babası Devon Guest, “Bize her zaman, çevresini keşfetme ve 'neden’ sorusunu sorma eğilimini gösterdi. Bir şeyi bilmiyorsa, onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek ister ve öğrendiğinde onu uygular” diye konuştu.

Bununla birlikte ailesi, Kashe ilk kelimesini söyler söylemez becerilerinin hızla geliştiğini söyledi. Kısa süre sonra beş veya daha fazla kelime içeren cümleler kurmaya başladı. Ardından kızlarının yaşına göre fazla ileri olduğunu düşünen aile onu bir doktora götürdü.

Kashe’nin annesi Sukhjit, “18 aylık iken muayenesinde doktorun sorduğu sayı şekil ve renk eşleştirmelerinde büyük bir başarı gösterdi. Doktoru bu durumun harika olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi” dedi. 

Ardından Kesha’nın ebeveynleri onu Mensa testini yapan bir psikoloğa götürmeye karar verdi. Sonuçlarda küçük kızın IQ’sunun 146 olduğu görüldü. Albert Einstein’ın ve Stephen Hawking’in IQ’su ise 160. 

Sukhjit, "Bence bu testi yaptırarak, onun zekasından emin olmuş olduk. Gelişimi, doğal merakı ve mizacı açısından ona ihtiyaç duyduğu her şeyi verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bunu yapmak için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olmak istedik” dedi.

İSPANYOLCA ÖĞRENİYOR, TENİS OYNUYOR

IKüçük çocuk şimdiden haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebiliyor. Aynı zamanda, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor. 

Diğer taraftan ailesi,  bir görev yaparken hayal kırıklığına uğradığında ona "ilerlemesinden gurur duyduklarını" söylediklerini bu sayede Kashe’nın  duygusal zekasını da geliştirmek istediklerini söyledi.

Devon, "Turşu kavanozunu açmaya çalıştığımı görürse yanıma gelir ve ‘baba seninle gurur duyuyorum’ der. Biz de evde ona o şekilde davranıyoruz ve sürekli onu sevdiğimizi hissettiriyoruz” dedi.

ANNESİ ANAOKULU AÇTI

Öte yandan, Kashe’nin annesi Sukhjit, çocuğunun ilerlemesi için yaşıtlarına ihtiyaç olduğunu belirterek pandemi döneminde evde bir anaokulu açtı. Anaokulu geçen yılın Ekim ayında 12 çocuğun katılımıyla açıldı. 

Sukhjit, "Hala üç yaşında ve onun yaşındaki çocuklarla birlikte olması gerekiyor. Olması gerekenden daha büyük davranmaması için üzerinde baskıya maruz kalmaması gerekiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ABDüstün ZekaKashe Quest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç doz BioNTech ilk iki doz aşıdan daha çok koruma sağlıyor
Üç doz BioNTech ilk iki doz aşıdan daha çok koruma sağlıyor
"Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi"
"Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi"
Kampçıların ateşi önce bungalova sonra ormana sıçradı
Kampçıların ateşi önce bungalova sonra ormana sıçradı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim