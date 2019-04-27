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3 yaşındaki abla 2 aylık kardeşini günlerce hayatta tutmayı başardı

ABD'de basının gündemi 3 yaşındaki bir kahraman abla. Babası, annesini öldürdükten sonra intihar eden küçük kız, günlerce 2 aylık kardeşini hayatta tutmayı başardı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:55
3 yaşındaki abla 2 aylık kardeşini günlerce hayatta tutmayı başardı
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ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 46 yaşındaki David Kooros Parsa, 18 Nisan’da 38 yaşındaki eşi Mihoko Koike Parsa’yı vurduktan sonra kendi canına da kıydı.

The Sun’da yer alan habere göre uzun süredir depresyonla mücadele ettiği iddia edilen adam, geride 3 yaşındaki kızı ve 2 aylık bebeğini bıraktı.

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Korkunç olayın yaşandığı evde kardeşiyle bir başına kalan 3 yaşındaki kız, olaydan 3 gün sonra komşuların ihbarı sonrası eve gelen polisler tarafından bulundu.

Adı açıklanmayan kızı bulan polis memuru, “Küçük meleğimiz kendini ve kardeşini hayatta tutmayı başardı. Bebek bir mucize, küçük kız ise bir kahraman. Gerçek bir kahraman” diye konuştu.

Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklarda sıvı ve kilo kaybı tespit edilirken, küçük kızın psikolojik yardım alması için de çalışma başlatıldı.

Foto:Arşiv

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Son Güncelleme: 27.04.2019 10:03
Anahtar Kelimeler:
HaberABD
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