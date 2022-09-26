Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi
Kapat

3 yaşındaki çocuk anne katili oldu

ABD'nin Güney Carolina bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Bu hafta meydana gelen olayda 33 yaşındaki bir anne, çocuğunun aile evinde güvenliksiz bir şekilde bırakılmış bir ateşli silahla karşılaşması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayın detayları herkesi dehşete düşürdü.

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:00
1060 Okunma
3 yaşındaki çocuk anne katili oldu



Güney Carolina polisi yaptıkları açıklamada, tüm kanıtların hayatını kaybeden anne Cora Lyn Bush'un üç yaşındaki çocuğu tarafından kazayla vurulduğunu gösterdiğini açıkladı. Olay esnasında Spartanburg'daki Pine Caddesi'ndeki evde anne ve çocukla birlikte olan büyükannesi, yürümeye başlayan çocuğun tetiği çektiğini doğruladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Spartanburg İlçesi şerif yardımcıları, 21 Eylül Çarşamba günü sabah saat 07:45 sıralarında ailenin evine çağrıldı. Bush, yakınlardaki Spartanburg Bölgesel Tıp Merkezi'ne götürülmesine rağmen doktorlar genç annenin hayatını kurtaramadı ve sabah 9:46'da öldüğü açıklandı.

SUÇ ŞÜPHESİ YOK

Polis soruşturmaları devam etse de, herhangi bir suç şüphesi olmadığı açıklandı. Silah güvenli bir şekilde kilitlenmemiş ve bir kaza yaşanmıştı. Birçok kişi olayda ebeveynlerin ihmaline dikkat çekti ve sorumlu tutulmaları gerektiğini öne sürdü.

Çünkü silah kilitli olsaydı ya da çocuğa bir silahın ne olduğuna ve uzak durması gerektiğine dair eğitim verilseydi, böyle bir şey yaşanmayabilirdi ve küçük bir çocuk kendi hatası olmayan bu eylemin yükü ile bir ömür geçirmek zorunda kalmayabilirdi.

80'DEN FAZLA ÖLÜM

Silahlı şiddeti önlemek için çalışan Everytown for Gun Safety'nin rakamlarına göre, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 200 çocuk evlerinde buldukları bir silahı istemeden ateşledi ve 80'den fazlası ölümle sonuçlandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya’da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Adalara ABD Zırhlı Sevkiyatı
Adalara ABD Zırhlı Sevkiyatı
Belçika’da bir tavuk, aniden horoza dönüştü
Belçika’da bir tavuk, aniden horoza dönüştü










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim