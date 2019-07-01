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30 derecede dolu yağdı şehir buz altında kaldı

Yıllardır dünya liderlerinin gözardı ettiği küresel ısınmanın insan yaşamına ve gelecek nesillere ne büyük etkisi olduğunu gözler önüne seren bir olay bugün yaşandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:52
30 derecede dolu yağdı şehir buz altında kaldı

.30 derecelik hava sıcaklıklarıyla boğuşan Guadalajara kentinde bir anda başlayan dolu fırtınası yaşamı felç etti. Sadece birkaç dakika içinde 1.5 metre yüksekliğe çıkan buz yaşamı felç etti.

Yaklaşık 5 milyonun yaşadığı Guadalajara kenti bugün sıcaklarla boğuşurken bir anda bastıran dolu fırtınasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı.

Olay yerine gelen ekipler güçlükle çalışabildi.

Bir anda başlayan dolu fırtınası kısa sürede kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü. Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu.

Fotoğraf: Reuters

Bazı araçlar buzun altına gömülürken evlerin çatıları da büyük hasar gördü.

Sıcak havada dolunun keyfini yine çocuklar çıkardı.

Olay yerine ilk yardım ekipleri ve kar küreme araçları gönderilse de havanın 30 dereceyi bulduğu bölgede temizlik çalışmaları güçlükle tamamlandı.

Yetkililer, “Bu mevsimde fırtına yaşanabilirdi ama bu kadarı hiç olmadı” dedi.

Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında sel yaşandığı belirtirken kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Kentin bir bölümünde yaşam felç oldu.

Eyalet Valisi Enrique Alfaro, “Bu olay akıl almaz. Kendimize küresel ısınmanın gerçek olup olmadığını soruyorduk ve işte karşımızda daha önce hiç karşılaşmadığımız bir doğa olayı” dedi. Yetkililer 200 evin hasar gördüğünü aktardı.

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