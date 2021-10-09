30 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu

New Jersey eyaletinde yaşanan olayda adı açıklanmayan 31 yaşındaki adamın binadan atladığı düşünülüyor.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde adamın şaşkınlıkla, “Ne oldu” diye sorduğu görülüyor. Tavanı çöken ve camları kırılan arabanın üzerinden inip kaldırıma yattıktan sonra ayağa kalkmaya çalışan adam kırık koluyla şok geçirmiş bir halde ne olduğunu sormaya devam ediyor. Bu esnada çevredekiler adama hareket etmemesini, ambulansın yolda olduğunu söylerek sakinleştirmeye çalışıyor.

Ambulansı aradıktan sonra görüntüleri çeken görgü şahidi Christina Smith patlamaya benzer büyük bir ses duyduğunu ancak bir insan olabileceğini düşünmediğini anlattı.

Bir başka görgü tanığı ise adamın, “Beni rahat bırakın, ölmek istiyorum” dediğini aktardı.

Polise ismini vermeyen adamın binada çalışmadığı ve ne amaçla binada olduğunun henüz netleşmediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.