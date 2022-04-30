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30 yaşında, 57 çocuğu var!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kyle Gordy isimli bir adam sperm donörü olarak dünya çapında 57’den fazla çocuğun biyolojik babası oldu. Sperm donörü olmaktan pişmanlık duymadığını dile getiren Gordy, kendi ailesini kurmak istediğinde bu durumun flört hayatını etkilediğini itiraf etti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 15:57
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30 yaşında, 57 çocuğu var!

30 yaşında 57’den fazla çocuğun biyolojik babası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gordy, insanlara yardım etmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyledi. Yaklaşık 2 yıl içinde dünya genelinde çocuklarının varlığını anlatan Gordy, yeni çocuklarının da yolda olduğunu itiraf etti. Sperm donörü olarak popülerliğinin artmasından sonra kadınların sadece ona bebek isteğiyle yaklaştığını ifade eden Gordy, “Flört hayatımı etkiliyor” diyerek duruma isyan etti.

“BENİMLE SEVGİLİ OLMAKLA İLGİLENMİYORLAR”

sperm dönorü

Aktif olarak sperm bağışı yaptıktan sonra dikkatleri çektiğini söyleyen Gordy, “Bağış yaptıktan iki yıl sonra aktif olarak daha fazla bağış yapmaya başladım. O zaman dikkatleri çektim. Birkaç başarılı hamileliğin sonucunda Instagram’da daha fazla kadın bana ulaştı. Çoğunun parası olduğu ve herhangi bir sperm bankasına kolayca gidebileceği için bu kadar çok kadının ilgileneceğini düşünmemiştim. Ancak, gerekçelerini dinledikten sonra çoğu, çocuğun biyolojik babasını görme seçeneğini istediğini belirtti. Fakat benimle sevgili olmakla ilgilenmiyorlar” dedi.

Yakın bir zamanda yeni çocuklarının dünyaya geleceğinden söz eden Gordy, “Sperm bağışlama kararımı kabul ettim ama flört etmenin asla benim için eskisi gibi olmayabileceğini fark ettim” diye konuştu.

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