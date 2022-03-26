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30 yaşında torun sahibi oldu!

Batı Londra'da yaşayan beş çocuk annesi Kelly Healey, 18 yaşına girmeye hazırlanan kızı Skye Salter’ın üç buçuk yıl önce kucağına aldığı torunu Bailey doğduğunda tam 30 yaşındaydı. Genç kadın bugün İngiltere’nin en genç ninesi olarak anılıyor.

26 Mart 2022 Cumartesi 22:28
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30 yaşında torun sahibi oldu!
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Kelly Healey, Ağustos 2018’de kızı Skye Salter’ın doğumunun ardından torunu Bailey'i kucağına aldı. 30. yaş gününden sadece birkaç hafta sonraydı ve bu olayla İngiltere’nin en genç ninesi unvanını aldı. Skye doğum yaptığında 15 yaşındaydı. Kelly bugün 34 yaşında ve en küçüğü iki yaşında olan 5 çocuk annesi. En küçük çocuğu torunu Bailey’den küçük.

Gelecek ay 18 yaşına basan Skye, doğum kontrolüne başlamak için gittiği doktor randevusu sırasında hamile olduğunu öğrenmiş. Kelly, gelen eleştirileri umursamadığını söyledi. Onu ve ailesini tanımadıklarını, kendisiyle, anneliğiyle ve çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi. Kızının yaşına göre çok olgun olduğunu ve inanılmaz derecede iyi iş çıkardığını da ekledi.

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