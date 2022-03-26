30 yaşında torun sahibi oldu!

Kelly Healey, Ağustos 2018’de kızı Skye Salter’ın doğumunun ardından torunu Bailey'i kucağına aldı. 30. yaş gününden sadece birkaç hafta sonraydı ve bu olayla İngiltere’nin en genç ninesi unvanını aldı. Skye doğum yaptığında 15 yaşındaydı. Kelly bugün 34 yaşında ve en küçüğü iki yaşında olan 5 çocuk annesi. En küçük çocuğu torunu Bailey’den küçük.

Gelecek ay 18 yaşına basan Skye, doğum kontrolüne başlamak için gittiği doktor randevusu sırasında hamile olduğunu öğrenmiş. Kelly, gelen eleştirileri umursamadığını söyledi. Onu ve ailesini tanımadıklarını, kendisiyle, anneliğiyle ve çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi. Kızının yaşına göre çok olgun olduğunu ve inanılmaz derecede iyi iş çıkardığını da ekledi.