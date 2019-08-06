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30 yıl sonra tarihi maç! Kuzey Kore ve Güney Kore...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası elemelerinde tarihi bir maç oynanacak... Yıllardır ayrı olan ve politik sorunları devam eden Güney Kore ve Kuzey Kore 15 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

06 Ağustos 2019 Salı 11:55
30 yıl sonra tarihi maç! Kuzey Kore ve Güney Kore...

2022 Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore ve Kuzey Kore yıllar sonra karşı karşıya gelecek. Kuzey Kore’nin başkenti Pyongang’da Kim İl Sung Stadı’nda oynanacak mücadele için beklenen onay çıktı ve karşılaşma resmen FIFA takvimine dahil edildi.

DAHA ÖNCE ÇİN’DE OYNANDI

En son 30 yıl önce bir hazırlık maçında karşılaşan iki ülke yıllar sonra bir resmi maçta kozlarını paylaşacak. 1950-53 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı'nın ardından teknik olarak hala savaşta görünen iki ülke futbolda daha önce de eşleşmiş ancak Kuzey Kore'nin ev sahipliği yaptığı maçlar Çin'in Şangay kentinde oynanmıştı. İki ülke, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadın buz hokeyi takımlarını birleştirip tek bayrak altında mücadele etmişti.

Kuzey Kore daha önce 1966 ve 2020 Dünya Kupaları’nda boy gösterirken, Güney Kore ev sahibi olduğu 2002 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselmişti.

2017’DE KADINLAR KARŞILAŞMIŞTI

İki ülke arasındaki ilk resmi maç 2017’de kadınlar arasında oynanmıştı. Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'daki 40 bin kişilik Kim İl-Sung Stadı'nda oynan maç 1-1 sona ermişti. Karşılaşma öncesinde, iki ülke bayrakları açıldı ve Pyongyang'ta Güney Kore Milli Marşı da söylendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreGüney Kore
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