300'den fazla göçmenle denizde bırakılan gemiyi İspanya kabul etti

Malta ve İtalya'nın liman açmayı reddetmesi üzerine 300'den fazla göçmenle Akdeniz'de bekletilen yardım gemisi Open Arms'ı İspanya kabul etti.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın gemisi, önceki Libya açıklarında 3 ayrı göçmen teknesinden 300'den fazla kişiyi kurtarmıştı. Geminin en yakın güvenli limanlar olan Malta ve İtalya'ya yanaşmasına bu iki ülkenin yönetimleri izin vermemiş, yalnızca yeni doğmuş bir bebek ile annesi Malta tarafında bir helikopterle alınarak karaya çıkarılmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, denizde mahsur kalan göçmenleri kabul edecek bir liman arayışında Fransa, Yunanistan ve Tunus ile yapılan görüşmeler de sonuçsuz kalınca sonunda İspanya hükümeti geminin Algeciras limanına yanaşmasına onay verdi.

Yolculuk günler sürecek

Geminin, Akdeniz'in en batı limanlarından biri olan Algeciras'a ulaşmasının 5-6 gün sürmesi öngörülüyor. Gemiyi işleten İspanyol yardım kuruluşu Proactiva Open Arms dün sosyal medyada paylaştığı bir mesajında "311 kişi 24 saattir gemide. Hava çok soğuk. Yalnızca 2 tuvalet var. Deniz hareketlenmeye başlarsa güverte su alacak. İlaç, battaniye eksiği var. 2-3 gün yetecek gıda var. Denizde geçirilecek her dakika zorluk demek. Noel'deyiz" ifadelerini kullandı.

Open Arms gemisine, İspanya'ya kadarki yolculuğu için başka bir tekneyle ek gıda, battaniye ve ilaç nakledilecek.

33 kişi daha liman bekliyor

Open Arms krizi devam ederken Alman sivil yardım kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemi de Akdeniz'de 33 kişiyi kurtardı. Bu geminin liman talebi de İtalyan hükümeti tarafından reddedildi.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini sosyal medyada paylaştığı mesajında "Cevabım değişmiyor: İtalyan limanları KAPALI, insan kaçakçılığına son! #limanlarkapalı" dedi.

Salvini dün de Open Arms gemisinin liman talebi için "Benim cevabım net: İtalyan limanları KAPALI! İnsan kaçakçıları ve onlara yardım edenlerin sefa günleri bitti" demişti.

"Noel zamanı limanları kapatmak küfürdür"

Salvini ve İtalyan hükümetinin bu tutumu, özellikle Noel öncesine denk gelmesi nedeniyle Katolik Kilisesi'nin Papa Francesco'ya yakın kesiminden tepki çekti. İtalya Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire, Open Arms tarafından kurtarılan yeni doğmuş bebekle annesinin fotoğrafını baş sayfadan vererek bu sahneyi, Noel'de kutlanan "İsa'nın doğumu" sahnesine benzetti. Gazete, "İsa'nın doğum sahnesi canlı olarak denizde ve limanlar kapalı" başlığını attı.

Tanınmış din adamı Peder Alex Zanotelli de İtalyan limanlarını açmayı reddeden Salvini'ye tepki göstererek "Noel zamanı limanları kapatmak küfürdür. Bu ülkeden ve böyle bir hükümete sahip olmaktan utanıyorum" dedi.

Papa Francesco da bugünkü Pazar duasında, isim vermeksizin göçmenlere vurgu yaptı. Papa, "Noel'de aileyle birlikte olmak güzeldir. Ama çok sayıda kişi çeşitli nedenlerle bu imkana sahip değil; bugün özellikle ailelerinden ve topraklarından uzak olanlara seslenmek istiyorum" dedi. Papa "sevgili kardeşlerim" diye hitap ettiği bu insanlara "Hristiyan olsun ya da olmasın, ailelerinden uzak olan herkese sesleniyorum: Hristiyan toplumunun kapıları açıktır" diye seslendi.

Open Arms kurucusu Oscar Camps da İtalya İçişleri Bakanı Salvini'ye cevaben Twitter'da yazdığı mesajında, "Matteo Salvini, bu hayattaki her şey gibi senin retoriğin ve mesajın da son bulacak. Fakat şunu bil ki, birkaç on yıl içinde torunların senin yaptıklarından ve söylediklerinden utanacak" dedi.

Haziran ayında da benzer bir insani kriz Aquarius isimli geminin yine İspanya'nın göçmenleri kabul etmesiyle çözülmüştü. Aquarius krizi, İtalya'daki yeni popülist-aşırı sağ koalisyon hükümetinin göçmenlik konusundaki sert tutumunun ilk örneği olarak değerlendirilmişti.