5 yaşındaki Rayan Awram salı günü oyun oynarken 32 metre derinliğindeki kuyunun içine düşmüştü. Kurtarma ekipleri operasyonun 5'inci gününde çocuğu kuyudan çıkardı.
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
05 Şubat 2022 Cumartesi 23:14
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