Künye
Kıbrıs 8
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

05 Şubat 2022 Cumartesi 23:14
0 Okunma
32 metrelik kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti
banner108

5 yaşındaki Rayan Awram salı günü oyun oynarken 32 metre derinliğindeki kuyunun içine düşmüştü. Kurtarma ekipleri operasyonun 5'inci gününde çocuğu kuyudan çıkardı.

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Fas Kraliyet DivanıRayyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın sonucunu tahmin etti
Rusya'da pandalar 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın sonucunu tahmin etti
Johnson ve Macron, Ukrayna-Rusya krizini görüştü
Johnson ve Macron, Ukrayna-Rusya krizini görüştü
Devasa büyüklükte bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor
Devasa büyüklükte bir asteroit Dünya'ya yaklaşıyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim