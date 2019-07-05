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33 yıl sonra ilk! Kilosuna 785 lira verdiler

Japonya'da hükümetin 33 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına izin vermesinden sonra yakalanan iki minke balinasının etleri ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen mezatlarda kilosu 140 dolara (yaklaşık 785 lira) kadar çıkan fiyatlardan alıcı buldu.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:50
33 yıl sonra ilk! Kilosuna 785 lira verdiler

Mezatlarda balina etine lüks restoranlar ve süpermarketler yoğun ilgi gösterdi.

Japonya 30 Haziran’da Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu’ndan (IWC) çekilmiş ve hükümet yıl sonuna kadar 227 balinanın avlanmasına izin vermişti.

IWC, bazı türlerin neslinin tehlikede olması nedeniyle 1986’da balina avına yasak getirmişti. Japonya bu yasağa rağmen, “bilimsel araştırmalar” için balina avına devam etmiş daha sonra bu hayvanların etlerinin piyasada satıldığı görülmüştü.

Çevre koruma örgütü She Shepherd’a göre, Japonya 1986’dan bu yana “bilimsel amaçlı” olarak her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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