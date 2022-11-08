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3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonu!

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir dark web (derin internet) sitesinden çalınan 3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

08 Kasım 2022 Salı 21:38
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3,36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonu!



Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.

Evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra, patlamış mısır kutusundan da hard diskler çıktı.

James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti.

Zhong Bitcoin’leri, Silkroad (İpek Yolu) isimli yasadışı online karaborsa sitesinden çaldığını de söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci ele geçirme olduğunu da açıkladı. Geçtiğimiz şubay ayında 3.6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirilmişti.

Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor. Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı.

Polis, Zhong’un Silkroad isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.

NASIL ÇALDIĞI DA AÇIKLANDI

Zhong'un hırsızlık yöntemi de ortaya çıktı. ABD'li yetkililer yöntemi oldukça sofistike olarak nitelendirdi.

Edinilen bilgiye göre Zhoung 9 farklı hesap açtı. Her hesaba 200 ile 2 bin arasında değişen miktarlarda BTC gönderdi. Daha sonra 140'dan fazla işlem emri giren Zhoung böylece Silkroad'ın para çekme mekanizmasını şaşırtmayı başardı.

Sistem Zhoung'un hesaplarına 50 bine yakın BTC'yi transfer etti. 

Anahtar Kelimeler:
BitcoinOperasyon
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