35 dolara alınan kase 722 bin dolara satıldı

Ming Hanedanlığı'nın 3'üncü hükümdarı Yongle'nin dönemi olan 1400'lerin başından kalma kase, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu.

Türünün 7 örneğinden biri olan mavi renkte çiçek desenlerinin bulunduğu beyaz küçük kase 721 bin 800 dolara satıldı.

İkinci el pazarında 35 dolardı

Kasenin, İmparator Yongle'nin sarayı için yapıldığı ve diğer parçalarının Tayvan, İran ve İngiltere'deki müzelerde sergilendiği vurgulandı.

Kasenin geçen yıl ABD'nin Connecticut eyaletinde bir evin bahçesinde yapılan ikinci el eşya pazarında 35 dolara satıldığı söylendi.