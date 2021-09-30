Künye
Kıbrıs 0
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
Sahte Adapass kaydı yapan şahıs...
banner107

35 kadınla sevgili olan Japon adam sosyal medyada ses getirdi

Japonya’da yaşayan Takashi Miyagawa isimli 39 yaşındaki adam, daha fazla doğum günü hediyesi alabilmek için 35 kadınla aynı anda ilişki yaşamaya başladı. Kadınları düzenli ilişkisi olduğuna ikna eden Miyagawa, alışagelmişin dışındaki bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle tutuklandı.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:52
206 Okunma
35 kadınla sevgili olan Japon adam sosyal medyada ses getirdi
banner108

Doğum günlerinin en güzel yanı hiç şüphesiz hediyelerdir. Herkes doğum gününde özel olduğunu hissetmek ister. O gün sadece onlara aitmiş gibi davranırlar. Ancak Japonya’da yaşayan Miyagawa isimli adam doğum günü hediyesi işini bambaşka bir boyuta taşıdı. Daha fazla doğum günü hediyesi almak için 35 kadınla sevgili olan Miyagawa hepsine doğum tarihini farklı olarak söyledi.

PAHALI HEDİYELER ALDIRTTI

Kadınlara ciddi bir ilişki düşündüğünü söyleyen ve doğum gününde pahalı hediyeler aldırtan Miyagawa’nın dolandırıcılık hikayesi uzun süre devam etti. Sevgili olduğu kadınlar onun için 100 bin Japon Yeni (8 bin TL) değerinde hediyeler aldı. O miktarların dışında özel dikim takım elbiseler ve Takashi’nin çalıştığı yerdeki duş cihazlarını birlikte olduğu kadınlara satmak da bulunuyor. Bu olayı ortaya çıkaran da yine dolandırılan kadınlar oldu. Takashi'nin mağdur ettiği kadınlar bir şekilde birbirleriyle iletişme geçtiler ve delillerle birlikte toplanarak polise gittiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlar ölümsüz olabilir mi?
İnsanlar ölümsüz olabilir mi?
Shipton Ana'dan korkutan sözler! Türklerle ilgili bomba kehanet
Shipton Ana'dan korkutan sözler! Türklerle ilgili bomba kehanet
"Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu"
"Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim