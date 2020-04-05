35 Kıbrıslı Türk virüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşam süren ve Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 35'e yükseldi.
Öte yandan yine İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumların sayısı ise 22...
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle:
Ahmet Raşit ,Elmaziye Kamil - 92 , Yıldıray Faik - 62 , Mustafa Ahmet - 89 ,Kamil Ahmet - 87 ,Şengül Besim ,Mehmet Abdurrahman - 78 ,Güney Osman Tarzan - 77 ,Doğan Konkurt(Ahmet) ,Safi Levent - 78 ,Mustafa Mehmet ,Hasan Ali ,Hüseyin Yusuf Şuft , Zülfiye Osman ,Niyazi Numanoğlu
Mehmet Erdoğan - 78 ,Rahme Erodğan Tayip ,Arif Niyazi ,Samime Bilginer - 79 ,Çetin Çetinkaya ,Serdar Balı - 49 ,Tayfun Salih ,Ahmet Kamil ,Osman Mehmet ,Özkan Hüseyin ,Hatice Yusuf Veci - 85 ,Salise Tolgay Demirağ - 74 ,Türker Enver - 64 ,Hilmi Miksi ,Rifat Hasan Rezvan ,Huseyin Kavaz
Sündüz Yusuf Ramadan ,Ersin Mehmet Soyalan ,Rifat Hassan Rezvan ,Şakir Cemal