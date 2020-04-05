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35 Kıbrıslı Türk virüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 35'e yükseldi.

05 Nisan 2020 Pazar 11:17
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35 Kıbrıslı Türk virüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşam süren ve Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 35'e yükseldi. 

Öte yandan yine İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumların sayısı ise 22...

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin isimleri şöyle: 

Ahmet Raşit ,Elmaziye Kamil - 92  , Yıldıray Faik - 62  , Mustafa Ahmet - 89 ,Kamil Ahmet - 87  ,Şengül Besim  ,Mehmet Abdurrahman - 78  ,Güney Osman Tarzan - 77 ,Doğan Konkurt(Ahmet)  ,Safi Levent - 78 ,Mustafa Mehmet  ,Hasan Ali ,Hüseyin Yusuf Şuft , Zülfiye Osman  ,Niyazi Numanoğlu 

Mehmet Erdoğan - 78 ,Rahme Erodğan Tayip ,Arif Niyazi ,Samime Bilginer - 79 ,Çetin Çetinkaya ,Serdar Balı  - 49 ,Tayfun Salih  ,Ahmet Kamil  ,Osman Mehmet  ,Özkan Hüseyin  ,Hatice Yusuf Veci - 85 ,Salise Tolgay Demirağ - 74 ,Türker Enver - 64 ,Hilmi Miksi ,Rifat Hasan Rezvan ,Huseyin Kavaz

Sündüz Yusuf Ramadan ,Ersin Mehmet Soyalan ,Rifat Hassan Rezvan ,Şakir Cemal

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKıbrıslı Türk
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