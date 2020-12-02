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35 YIL BOYUNCA ZİNCİRE VURULDU

Dünyanın “en yalnız fili” mutlu sona ulaştı

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:59
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35 YIL BOYUNCA ZİNCİRE VURULDU

Son derece sosyal ve zeki hayvanlar olan filler, vahşi doğada yakın aile bağları ve karmaşık sosyal yapıları olan işbirlikçi gruplar halinde yaşıyorlar. Öyleyse, 35 yıldır giderek kötüleşen koşullarda bacaklarından zincirlenmiş bir halde yaşayan ve son sekiz yılda tamamen yalnız kalan bir filin durumunun ne kadar kötü olduğunu tahmin edebilirsiniz. Neyse ki, dünyanın en yalnız fili olarak tanınan Kaavan, hayvan hakları savunucuları tarafından kurtarıldı ve 600 fil ile birlikte yaşayacağı Kamboçya’ya getirildi. Partneri 2012’de öldüğünden beri ilk kez türüyle temas kuran hayvanın görüntüleri umut ve özgürlüğe olan inancı tazeledi.

35 YIL BOYUNCA ZİNCİRE VURULDU

 "Dünyanın en yalnız fili" olarak adlandırılan Asya fili Kaavan, İslamabad'daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'ne bebekken getirildiğinden beri hayatınızincire vurulmuş bir halde yaşadı. Partneri Saheli 2012'de hayatını kaybettikten sonra, başka bir türle hiçbir teması olmadı.

Dünyanın “en yalnız fili” mutlu sona ulaştı - 2

Geçen Mayıs ayında Pakistan Yüksek Mahkemesi, insanlık dışı koşullar ve sistemik ihmal nedeniyle hayvanat bahçesini kapattı. Ancak, Kaavan'ın durumu dünyanın dört bir yanındaki hayvan hakları savunucularının dikkatini çekti ve koordineli bir çabayla kurtarıldı.

Dünyanın “en yalnız fili” mutlu sona ulaştı - 3

ARTIK 600 FİL İLE BİRLİKTE YAŞAYACAK

Hayvanat bahçesinde fiziksel ve zihinsel sağlığı bozulan Kaavan, Vahşi Yaşam Barınağı'nda 600 fil ile birlikte yaşayacağı Kamboçya'ya nakledildi. 

Dünyanın “en yalnız fili” mutlu sona ulaştı - 4

CHER TARAFINDAN KARŞILANDI

Kaavan, Kamboçya’ ünlü pop ikonu Cher tarafından karşılandı. 74 yaşındaki şarkıcı, “Gerçekten muhteşem bir hayvan , burada olduğu için çok mutluyum Çbalarımız karşılığını” verdi ifadelerini kullandı.

Dünyanın “en yalnız fili” mutlu sona ulaştı - 5

8 YILIN ARDINDAN İLK TEMAS

Öte yandan, Kaavan, dün sekiz yıl aradan sonra bir fil ile ilk temasını gerçekleştirdi. İKİ filin hortumu yavaşça brbirine dokundu.  Kaavan'ı kurtarmak için devreye giren örgüt Four Paws, bunu "büyük bir an" olarak niteledi. Sosyal medyada ise görüntüler büyük bir beğeni topladı.

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