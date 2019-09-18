36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir

Eski Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişiden oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapor gezegenimizin küresel bir salgına karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu gözler önüne seriyor.Söz konusu rapora göre, grip benzeri bir salgın 36 saat içerisinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilir.

Aynı raporda İspanyol gribi benzeri bir salgının dünya ekonomisinin yüzde 5 küçülmesine ve sosyal kaosa yol açacağı uyarısının da altı çizildi.