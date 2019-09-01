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360 Yolcu Treni Seferi İptal Edildi

İspanya'da tren ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen grevler, özellikle tatil dönüşündeki turistleri zor durumda bıraktı.

01 Eylül 2019 Pazar 15:29
360 Yolcu Treni Seferi İptal Edildi

İspanya'da demir yolu işçilerinin bağlı bulunduğu Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla yapılan üç günlük grevde, toplam 360 yolcu treni seferinin iptal edildiği açıklandı.

İspanya'da devlete ait olan demir yolu işletmesi RENFE'yi personel eksikliği, düşük ikramiye oranları ve dış hizmet alımı gibi konularda eleştiren ve yapısal çözüm talep eden CGT, haftalık çalışma saatinin indirilmesini de talep ediyor.

CGT işçileri, 30 Ağustos'ta yerel saatle 12.00-16.00 ile 20.00-24.00'te iş bırakırken, işçiler bugün de aynı saatlerde greve devam edecek.

RYANAİR HAVAYOLLARI ŞİRKETİNDEKİ GREV

Ryanair Havayolu şirketinin İspanya'da Girona, Tenerife, Büyük Kanarya ve Lanzarote havaalanlarındaki merkezlerini kapatma ve işçi çıkarma kararı alması üzerine, eylül ayının tamamına yayılacağı açıklanan toplam 10 günlük grevin ilki de bugün yapıldı.

Ryanair şirketi, kabin memurlarının katıldığı grev nedeniyle 1-2 Eylül'de 14 seferini iptal ettiğini açıkladı. Ryanair'de 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 27 ve 29 Eylül'de yapılacak grevlerin son üç gününe pilotların da katılacağı duyuruldu.

İspanyol basınındaki haberlerde, tatil döneminin sonuna gelmesinden dolayı tren ve hava ulaşımındaki grevlerin 40 bin yolcuyu olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

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