37 liraya antikacıdan alındı, şimdi 7.4 milyona satılacak

Sotheby’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin

sterlin (4,4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

Büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlinkazanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç’te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları Londra’daki British Museum’da ve Edinburgh’taki İskoçya Ulusal Müzesi’nde

bulunuyor.