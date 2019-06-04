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37 liraya antikacıdan alındı, şimdi 7.4 milyona satılacak

İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı satranç taşı gelecek ay yapılacak müzayedede 1 milyon sterline (yaklaşık 7,4 milyon Türk lirası) alıcı bulabilir.

04 Haziran 2019 Salı 12:58
37 liraya antikacıdan alındı, şimdi 7.4 milyona satılacak
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Sotheby’s Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin
sterlin (4,4 milyon lira) ila 1 milyon sterline satılmasının beklendiği kaydedildi.

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Büyükbabalarının 1964’te 5 sterline (yaklaşık 37 lira) aldığı Orta Çağ’dan kalma satranç taşını çekmecelerinde bulan ailenin en az 1 milyon sterlin
kazanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıktı.

12 veya 13. yüzyılda Norveç’te yapıldığı tahmin edilen satranç taşları Londra’daki British Museum’da ve Edinburgh’taki İskoçya Ulusal Müzesi’nde
bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antikacı
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