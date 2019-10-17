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38 ülkede düğmeye basıldı! ‘Çocuk istismarı’ operasyonu

Toplam 38 ülkenin emniyet birimlerinin düzenlediği ortak operasyonla dünyanın en büyük çocuk istismar videoları şebekelerinden biri çökertildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:28
38 ülkede düğmeye basıldı! ‘Çocuk istismarı’ operasyonu

BBC’nin haberine göre, İngiltere Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamada, 200 binden fazla video içeriğine sahip internet sitesinin 38 farklı ülkedeki 337 kullanıcısı gözaltına alındı. Yüz binlerce dakikalık video arşivine sahip sitenin, İngiltere, ABD, Güney Kore ve Almanya’daki yetkililerin ortak çalışması sonucunda ve diğer ülkelerdeki emniyet mensuplarının iş birliğiyle çökertildiği kaydedildi.

İngiltere’de geçen yıl yürütülen soruşturma sonucu kapatılan sitenin kullanıcılarının İngiltere, ABD, İrlanda, Güney Kore, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın da aralarında olduğu 38 farklı ülkede bulunduğu aktarıldı. Şüphelilerin, sitede gerçekleşen kripto para işlemlerinin takibi sonucunda tespit edildiği ifade edildi.

ABD’li yetkililer, sitenin sahibi Güney Koreli 23 yaşındaki Jong Woo Son’ın 9 farklı suçlamayla hapishanede bulunduğunu bildirdi. Sitenin ilk kez İngiltere’de geçen yıl pedofili suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen Matthew Falder’ın soruşturması sırasında fark edildiği belirtildi. 23 çocuk düzenlenen operasyonla kurtarılırken, istismar videolarında yer alan diğer çocukları arama çalışmaları devam ediyor. AA

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