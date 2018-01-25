Çin’de geçen yıl kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 393 ton nesli tükenmekte olan hayvan ve ürünü ele geçirildi.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, geçen yıl ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele kampanyası çerçevesinde 37’si fil dişi olmak üzere toplam 124 vaka tespit edildi.

Söz konusu vakalarda, 393 ton nesli tükenmekte olan hayvan ve ürünü ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında yaklaşık 12 ton karıncayiyen pulu, 670 kilogram fil dişi bulunuyor.

Dünyanın en büyük yasa dışı fil dişi pazarı Çin’de fil dişi ve ürünlerinin ithalatı kısmen 1975’ten sonra yasaklanmıştı. Çin’de geçen sene fil dişi ticaretine karışan 67 fabrika ve alışveriş merkezi kapatılmıştı.