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399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı

Dünyanın en yaşlı insanı olarak rekor kırdığı iddia edilen bir adamın videosu sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilen adamın videosu kullanıcılar arasında kısa sürede yayıldı. Videonun ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Çoğu kullanıcı 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını söylerken kimileri de inanmayı tercih etti.

21 Şubat 2022 Pazartesi 12:24
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399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı
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118 yaşındaki Kane Tanako ‘Dünyanın En Yaşlı İnsanı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini almıştı. Sosyal medyada yayılan bir görüntünün onu tahtından edeceği konuşuldu. TikTok’ta yayılan bir videoda adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilince izleyenler şaşkına döndü. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada yayılan görüntünün sonrasında yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu söyledi.

399 yaşında olduğu iddia edilen adamın videosuna tüm dünyada yaşayan sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Mizahlarına Taylandlı adamı dahil eden kullanıcılar, "Adam ölmüş zaten gömmeyi unutmuşlar", "Azrail unutmuş adamı" yorumlarını yaptı.

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