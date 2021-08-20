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4 bin 300'den fazla kemik bulundu

Meksikalı seri katilin evinde 20 Mayıs 2021'den beri sürdürülen inceleme devam ediyor. Evde şu ana kadar 4 bin 300'den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 12:09
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4 bin 300'den fazla kemik bulundu

Geçtiğimiz 18 Mayıs'ta tutuklanan 72 yaşındaki Andres isimli Meksikaseri katilin evinde 20 Mayıs 2021’den beri sürdürülen incelemede sona gelindi.

Yaklaşık 20 yıldır kadın cinayeti işleyen Meksikalı seri katilin evinde sürdürülen inceleme için yargıç tarafından 20 Mayıs’ta verilen 3 aylık süre 20 Ağustos’ta doluyor. Meksika eyaleti savcılığının yaptığı inceleme devam ederken zanlının evinde 4 bin 300’den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldığı açıklandı. Toplamda 19 kurbana ait olduğu belirtilen kemiklerin çoğunun kadın, birinin de çocuk olabileceği bildirildi.

YEDİ AİLE ANALİZLERDEN GEÇTİ

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 7 aile genetik araştırmalara katılarak seri katilin evinde bulunan kurbanlar arasında yakınlarını bulmak için analizlerden geçti.

Meksika Eyaleti Başsavcısı Alejandro Gmez Snchez, dava ile ilgili olarak görevde bulunduğu süre içerisinde karşılaştığı "en dramatik ve şoke edici olay" olduğunu söyledi.

Zanlı Andres, 15 Mayıs 2021’de 34 yaşındaki Reyna Gonzalez isimli kadının kaybolması üzerine başlatılan polis aramasında şüpheli bulunarak 18 Mayıs’ta tutuklanmış ve bir kaç gün sonra çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ederek 20 yıl boyunca bir çok kadını öldürüp cansız bedenlerini yediğini ifade etmişti.

Zanlının evinde yapılan aramada kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına da ulaşılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaSeri Katil
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