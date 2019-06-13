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40 bin yıllık kurt başı bulundu

13 Haziran 2019 Perşembe 16:20
40 bin yıllık kurt başı bulundu
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Rusya'da 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir kurt kafası bulundu. Derisi ve dişleri neredeyse hiç zarar görmemiş halde olan kurt başının, Sibirya'nın doğusunda fildişi arayan insanlar tarafından tespit edildiği belirtildi.

Yakutistan Tirekhtyakh Nehri kıyılarında bulunan kurt başının uzunluğunun yaklaşık 41 santimetre olduğu ve bu ölçünün modern bir kurt bedenin yarısına tekabül ettiği kaydedildi. 

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Yakutistan Bilimler Akademisi’nden Albert Protopopov, iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklığı arttıkça bölgede benzer keşiflerin yapılabileceğini söyledi.

CNN’e konuşan Protopopov, Kutuplardaki donmuş kara parçalarının erimesi sonucu bu tarz keşiflerin sayısının arttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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