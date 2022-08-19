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40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi!

İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da düşüp, yaralanan 90 yaşındaki bir kadın 40 saat boyunca ambulans bekledi.

19 Ağustos 2022 Cuma 23:37
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40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi!


Stephen Syms, annesinin Pazar akşamı düştüğünü, ambulansın ise Salı öğleden sonra geldiğini söyledi. Daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi'ne götürüldü, ancak yaşlı kadın burada da ambulansın içinde 20 saat bekletildi.

  Olay, bir ambulans vakfının hasta tesliminde yaşanan gecikmeler nedeniyle yaşamların tehlikeye girebileceği uyarısının ardından gerçekleşti.

Ayrıca yine düşen 87 yaşındaki bir adamın da, 15 saat ambulans beklerken etrafına derme çatma bir sığınak yapıldığı bildirildi.

"OLAYDAN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Güney Batı Ambulans Hizmetleri "olaydan üzüntü duyulduğunu" açıkladı.

"SİSTEM TAMAMEN ÇÖKMÜŞ"

BBC'ye konuşan Syms "90 yaşındaki bir kadını o halde görmek, beklemek ve bir yerlerini kırıp kırmadığını bilmemek çok üzücüydü. Sistem tamamen çökmüş" dedi.

Syms, ambulans için telefon açtıklarında dokuz dakikada yanıt alabildiklerini belirtti ve "Bir kalp sorunu olsaydı, dokuz dakika çok uzun olur, birinin yaşamının sona ermesi anlamına gelirdi" diye konuştu.

Ambulans hizmetlerinden bir sözcü "İhtiyaç duyduğu tedaviyi zamanında sağlayamadığımız için üzgünüz. Ambulans görevlilerimiz hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çok uğraşıyor. Sağlık hizmetleri büyük bir baskı altında" dedi.

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