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40'tan fazla terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:46
40'tan fazla terörist teslim oldu

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

TSK ateş destek unsurları yine Resulayn'daki hedeflerini vuruyor. Sınırdan görülen siyah dumanların mühimmat depolarının vurulması sonucu çıktığı belirtiliyor.

İlçenin doğu kırsalı başta olmak üzere teröristlerle şiddetli çatışmalar da sürüyor. PKK/YPG'li teröristlerin birbirine çok yakın olan binaların içerisine saklanarak saldırılar gerçekleştirdiği belirtiliyor. 

Bölgede binaları birbirine bağlayan 100 kilometre uzunluğunda 300'e yakın tünel olduğu da ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Terörist
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