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40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

Belçika’da yapılan yeni bir araştırma, 2020 yılından sonra doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından 7 kat daha fazla aşırı sıcak hava dalgası ve diğer iklim felaketlerine maruz kalacağını gösterdi. Çalışmada ayrıca 40 yaş altındaki insanların da bu tür aşırı iklim olaylarına sürekli hazır olması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, bilim insanları ilk kez farklı yaş gruplarına dikkat çekerek iklim krizinin yol açtığı nesiller arası adaletsizliğe dikkat çekti.

27 Eylül 2021 Pazartesi 16:13
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40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı
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Brüksel’deki Vrije Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, 2020’de doğan çocuklar yaşadıkları ülkede karbon salınımını azaltma hedefine ulaşılmış olsa da hayatları boyunca ortalama 30 aşırı sıcak hava dalgasını deneyimleyecek.

Bu, 1960’ta doğan birinden 7 kat daha fazla sıcak hava dalgasına maruz kalmaları anlamına geliyor.

YENİ DOĞANLAR TEHLİKE ALTINDA

Son yıllarda doğan bebekleri ayrıca şu an 60 yaşında olan birinden iki kat daha fazla kuraklık ve yangınla, üç kat fazla sel ve gıda kıtlığıyla baş etmek zorunda kalacak.

Yine de küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutmak için sera gazı salınımların hızlıca azaltılması, bugünün çocuklarının deneyimleyeceği sıcak hava dalgalarını neredeyse yarıya indiriyor.

40 YAŞIN ALTINDAKİLER FELAKETLER DOLU BİR YAHATA HAZIR OLMALI

Araştırmayı yürüten profesör Wim Thiery, ‘’Bugün 40 yaşın altındaki insanlar, sıcak hava dalgası, kuraklık, sel ve gıda kıtlığı gibi beklenmedik olaylarla dolu bir yaşama hazır olmalılar’’ dedi.

Araştırma ekibinde yer alan Potsdam’daki İklim Etki Araştırması Enstitüsü’nden Dr. Katja Frieler ise, ‘’İyi haber şu: Eğer ısınmayı fosil yakıt kullanmayı azaltarak 1,5 santigrat derecede tutabilirsek çocuklarımızın omzundaki iklim yükünü hafifletmiş oluruz’’ diye konuştu.

AFRİKA'DAKİ ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

İklimin nasıl deneyimleneceğinin yaşanılan bölgeye göre farklılık göstereceği de araştırmada ortaya kondu. 2016 ve 2020 yılları arasında Avrupa ve Asya’da dünyaya gelen 53 milyon çocuk, 4 kat daha fazla olağanüstü hava koşullarını deneyimleyecek.

Afrika’da aynı yıllar arasında doğan 172 milyon çocuk ise 5.7 kat daha fazla bu koşulları tecrübe etmiş olacak.

Kasım’da İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Cop26 İklim Zirvesi’nde en fazla kirliliğe yol açan ülkelerden salınımı daha fazla azaltmaları talep edilecek.

Dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkelerde yaşayan gençler, küresel ısınmaya en az katkısı olup sonuçlarını en fazla yaşayacak nesil olarak zirve yaklaşırken protesto gösterileri düzenleyerek soruna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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