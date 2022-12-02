40 yıl önce arkadaşını öldürüp yiyen Japon yamyam öldü

Sagawa’nın ağabeyi, kardeşinin 24 Kasım'da Tokyo'daki bir hastanede zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Kobe Cannival, 11 Haziran 1981'de Sorbonne'dan sınıf arkadaşı Hartevelt'i bir okul ödevi için şiir çevirme bahanesiyle akşam yemeğine davet ettikten sonra tüfekle vurarak öldürmüştü. Sagawa, öldürdüğü arkadaşının cansız bedenine tecavüz ettikten sonra vücudunun bazı kısımlarını yemişti.

Sagawa, kız arkadaşını yemenin bir aşk ifadesi olduğunu söyleyerek suçunu itiraf ederek, sevdiği birinin varlığını içinde hissetmek istediğini dile getirmişti.



Cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle Fransa'da yargılanamayan Sagawa, daha sonra Japonya'ya getirilerek bir hastaneye yatırılmıştı.



İşlediği cinayetle popüler kültür ikonu haline gelen Sagawa, 1985 yılında taburcu olmasının ardından birçok medya kuruluşu ve gazeteye röportaj verdi. Japon katil, işlediği suçun ayrıntılarını anlattığı bir çizgi roman hazırlamanın yanı sıra “Yamyam” ve “Yenmek İstiyorum” gibi yüksek satış rakamlarına ulaşan birçok kitap yayınladı.