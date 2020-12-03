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42 milyonda 1 ihtimal gerçekleşti: Loto sayıları 5, 6, 7, 8, 9, 10

Güney Afrika’da düzenlenen loto çekilişinde çıkan sayılar görenleri şaşırttı. 42 milyonda bir olma ihtimali olan, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları lotonun büyük ikramiyesi için seçilen rakamlar oldu. Yaklaşık 7,5 milyon dolar ikramiye veren ve 20 kişinin bildiği çekiliş hakkında soruşturma başlatıldı.

03 Aralık 2020 Perşembe 15:27
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42 milyonda 1 ihtimal gerçekleşti: Loto sayıları 5, 6, 7, 8, 9, 10

Güney Afrika’da her hafta düzenlenen loto çekilişinin bu haftaki ayağı tartışma yarattı. Çekilen numaraların ilginçliği üzerine düzenleyicilerden piyangonun hileli olup olmadığına dair açıklama talep edildi.

Yirmi kişinin doğru tahmin ettiği çekilişte kazanan rakamlar 5, 6, 7, 8, 9 ve PowerBall olarak 10 oldu.

Ulusal Piyango Komisyonu (NLC), "Bu olay, nadir de olsa imkansız değildir" açıklamasında bulunurken yarışmanın düzenleyicisi olan Ithuba Holdings, “Beş sayıyı ve PowerBall'ı doğru tahmin etme olasılığı 42 milyonda bir” ifadelerini kullandı.

7,5 MİLYON DOLARI 20 KİŞİ PAYLAŞTI

Çekilişin ardından açıklamada bulunan Ithuba Holdings yetkilileri, "Bu rakamlar beklenmedik olabilir, ancak birçok kişinin bu rakamları seçtiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kazanan 20 kişi, 114 milyon Güney Afrika randı yani yaklaşık 7,5 milyon dolarlık ikramiyeyi paylaşarak kişi başı 370 bin dolar ikramiyeyle ödüllendirildi.

79 KİŞİ DE BEŞ BİLDİ

Bununla birlikte 79 kişinin ilk beş sayıyı doğru bildiğini ifade edilirken bu 79 kişinin PowerBall olarak çekilen 10 sayısını bilemediği tespit edildi.

Ithuba Holdings sözcüsü yaptığı açıklamada dolandırıcılık suçlamalarını reddederek kazananları ödüllerini almak üzere davet etti.

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