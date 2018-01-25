Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118604
ALTIN
163.312
DOLAR
3.7335
STERLİN
5.3305
EURO
4.6658
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Çocukları obeziteden korumanın 10 adımı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli uyarı
Bitki çaylarıyla ilgili 8 önemli...
Kayıp köpeği bulana 10 bin dolar
Kayıp köpeği bulana 10 bin...
Kozmetik ürünlere dikkat!
Kozmetik ürünlere dikkat!
Karda kışta bile terliyorsanız dikkat
Karda kışta bile terliyorsanız dikkat

43 yıl önce bulunan mumya Johnson'ın atası çıktı

Boris Johnson, bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu yeni bilgi hakkında yorum yapmadı

25 Ocak 2018 Perşembe 18:07
43 yıl önce bulunan mumya Johnson'ın atası çıktı
banner10

İsviçre'nin Basel kentinde çok uzun süredir gizemini koruyan bir mumyanın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın atası olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanlarının araştırmasına göre mumyalanan kadın, Jonhson'ın 8. derece atası. Bu, Johnson'ın genlerinin en az 256'da 1'ini bu kadından aldığı anlamına geliyor.

Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun son İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Mumya ise Basel'deki Barfüsser Kilisesi'ndeki renovasyon çalışmaları sırasında 1975 yılında bulunmuştu.

Kilisedeki sunağın önüne gömülmüş bir şekilde bulunan kadının iyi beslendiği ve kaliteli kıyafetleri olduğu tespit edilmişti.

Belli ki Basel'in zengin kadınlarından biriydi.

Cıva zehirlenmesi

Kadının kimliğini ortaya çıkaracak herhangi bir mezar taşı olmasa da gömülü olduğu tahta tabuta yapılan ilk analizler, tabutun 16. yüzyılda yapıldığını gösteriyordu.

Bir diğer ipucu ise cesetteki yüksek oranda cıvaydı. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar cıva frengiyi tedavi etme amacıyla kullanılıyordu. Fakat son derece zehirli olan cıva genelde hastaları iyileştirmektense öldürüyordu. Yüksek oranda cıvaya maruz kalan cesetler aynı zamanda bozulmuyor.

Fakat yine de bu bilgiler kadının kim olduğunu ortaya koymuyordu.

Basel 16. ve 17. yüzyıllarda zengin bir ticaret kentiydi. Ren Nehri kıyısındaki limanı o günden beri Avrupa ticaretinde önemli bir nokta.

Yerel tarihçiler, Basel'in zengin ailelerinin Barfüsser Kilisesi etrafına gömüldüğünü biliyorlardı.

Bunlardan bazılarının kayıtları vardı ve mezar taşlarında da isimleri seçilebiliyordu.

Ama mumyanın kaydı yoktu.

2017'de mumyayla ilgili bir bilgi daha ortaya çıktı: Mumya 1975'ten önce 1843 yılında da keşfedilmişti.

Bu bilgiler ışığında tarihçiler mumyanın Basel'in zengin ailelerinden Bischofflara ait olduğunu düşünmeye başladı.

DNA testi

En güncel bilgileri kullanan bilim insanları, mumyanın ayak başparmağından DNA elde etmeyi başardı.

DNA'lar, birbirlerinden bağımsız çalışan bilim insanları tarafından Bischoff ailesinin hayattaki üyelerinin genleriyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar netti: Bugün hayatta olan aile üyelerinin mumyanın soyundan gelme ihtimali yüzde 99,8 olarak tespit edildi.

Bunun üzerine bilim insanları ve tarihçiler, mumyanın 1719'da Basel'de doğan ve 1787'de yaşamını yitiren Anna Catharina Bischoff olduğuna emin oldu.

Boris Johnson yorum yapmadı

Mumyanın kimliği tespit edildikten sonra şecere uzmanları çalışmaya başladı ve doğum sertifikaları, evlilik belgeleri, ölüm ilanları gibi belgelere bakarak Anna Catharina'nın soyunun devamını ortaya çıkardı.

Anna Catharina'nın yedi çocuğu oldu. Bunlardan ikisi dışında hepsi çocuk yaşta öldü. Hayatta kalan çocuklardan biri Hubert Baron Pfeffel von Kriegelstein ile evlendi.

Pfeffellerin beşinci neslinden Yvonne Pfeffel ise Boris Johnson'ın dedesi Osman Wilfred Johnson Kemal ile evlendi.

Boris Johnson, bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu yeni bilgi hakkında henüz bir yorum yapmasa da ailesinin von Pfeffellerden geldiğinin farkındaydı.

Bir kilise yöneticisiyle evlenen Anna Catharina ise hayatının çoğunu Strasbourg'da geçirdi.

Orada frengi hastalarına bakarken frengi kapmış olabileceği düşünülüyor.

Eşi öldükten sonra Basel kentine geri dönen Anna Catharina, hastalığından kurtulmak umuduyla kendini öldürecek olan cıva tedavisine başladı.

Cıva kendisini öldürse de cesedini mumyalaştırarak bilim insanlarının kim olduğunu ortaya çıkarmasını sağladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail mahkemesinden 'Ceabis'e ret!
İsrail mahkemesinden 'Ceabis'e ret!
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde
Yunanistan'da sağlık çalışanları grevde
Mısır'da 2. Ramses'in heykeli müzeye taşındı
Mısır'da 2. Ramses'in heykeli müzeye taşındı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim