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45. Günde savaş devam ediyor!

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 45 gün geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusların doğuda toplandığına işaret ederek, "Zor bir savaş olacak" ifadesini kullandı. Savunma Bakanlığı Makariv kasabasında 132 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. İşte gün içinde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler...

09 Nisan 2022 Cumartesi 22:21
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45. Günde savaş devam ediyor!

Dünya kamuoyu Ukrayna'dan gelen katliam haberlerine kilitlenmiş durumda. Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasında işkence görmüş 132 kişinin cansız bedennine ulaşıldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne göre Belarus sınırındaki Çernihiv kentine bağlı köylerde de sivillere ait cesetler bulundu.

Rus güçlerinin doğuda toplandığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Büyük bir teçhizat ve silahlı kişilerle toprağımızın bir başka kısmını daha işgale hazırlanıyorlar. Bu zor bir savaş olacak" dedi. Ukrayna ordusuna göre de Rusya Donetsk ve Luhansk bölgelerine odaklanacak.

JOHNSON'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

ESİR DEĞİŞİMİ YAPILDI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü aktardı.

ÇERNOBİL'DE NELER YAŞANDI

Ruslar işgalin başında Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernobil nükleer santralini ele geçirmiş ve dünya kamuoyunda olası bir nükleer felaket riski nedeniyle büyük bir endişeye neden olmuştu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC Ukrayna'nın geri aldığı santralde çalışanlarla görüştü. Santral çalışanları tesisin sağlıklı şekilde çalışmasına devam etmesi için Ruslarla ters düşmemeye çalıştıklarını söyledi.

3 günlük elektrik kesintisi sırasında jeneratörlerin çalışması için Ruslar'dan yakıt bile çaldıklarını itiraf ettiler.

Çalışanlar "Tesise elektrik verilemeseydi, radyoaktif materyal sızıntısı yaşanabilir, büyük bir felaket ortaya çıkabilirdi" dedi.

1986'da dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil santrali çalışmıyor. 1986'daki felaket sonrası radyoaktif atıkların güvenli şekilde saklanabilmesi için milyarlarca dolar harcandığı belirtiliyor. Santral alanının olası bir sızıntıya karşı düzenli olarak uzmanlar tarafından izlenmesi gerekiyor.

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RusyaUkrayna
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