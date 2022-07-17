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45 yaşındaki adam şaşkınlığa uğrattı

Uzaylıların varlığına dair tartışmalar sürerken, 45 yaşındaki forklift sürücüsü Michael Alans, çocukluğundan beri uzaylılar tarafından ziyaret edildiğini ve onlar için insan ırkı adına temas ettiği seçilmiş kişi olmaya devam ettiğini öne sürdü.

17 Temmuz 2022 Pazar 19:16
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45 yaşındaki adam şaşkınlığa uğrattı
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Uzaylıların var olduğuna ilişkin iddialar dünya çapında ilgi çekiyor. Birleşik Krallık'ın Kuzey Batı İngiltere Bölgesi'ndeki Bolton'dan bir forklift sürücüsü ise uzaylıların onu insan ırkı için bir temas noktası olarak seçtiğini dile getirerek şaşkınlığa uğrattı.

KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ DÜNYA DIŞI VARLIKLARLA ETKİLEŞİM HALİNDE

Daily Star'ın haberine göre, 45 yaşındaki Michael Alans, küçüklüğünden beri dünya dışı varlıklarla anormal etkileşimler yaşadığını ve birçok kez kaçırıldığına inandığını belirtti. Evli ve iki çocuk babası olan adam, 80'lerde küçük bir ET heykelciği kullanarak onlarla iletişim kurduktan sonra uzaylıları yanlışlıkla kendisine çektiğine ve o zamandan bu yana iletişim kurmak için kedisi Meg'i kullandığını ifade etti.

NEDEN ONU SEÇTİLER?

Alans, “Beni neden seçtikleri her zaman bir gizem olacak. Ancak bunun büyüdüğüm yerin çok ıssız olmasıyla bir ilgisi olduğuna inanıyorum, böylece kaçırılmaya kimse tanık olmayacaktı, ama bana nedenini asla söylemediler." dedi.

BAŞINI OKŞAYAN KİŞİYİ ANNESİ SANDI AMA...

Uzaylılar tarafından seçildiğini düşünen adam, bir uzaylıyla ilgili en eski anısını da açıkladı. Hatırlayabildiği kadarıyla başını okşayan bir şey hissettiğini söyleyen Alans, "Başımı okşayan kişinin annem olduğunu düşündüm ama gözlerimi açtığımda şok oldum ve korktum, bir yaratıktı, gri bir uzaylı annemin olması gereken yere oturdu" diyerek o anları anlattı.

Ayrıca, dünya dışı varlıkların nesiller boyunca ailesini hedef almış olabileceğine de inanıyor.

Sonunda kendisinin seçildiğini ve ziyaretçilerin kendisine ulaşmak için çok net bir kampanya yürüttüğünü anladığını dile getiren adam, kendisini kaçıran uzaylıların ayrıntılı resimlerini çizerek deneyimlerini detaylandıran bir kitap da yazdı. Karısı tarafından evinde uzaylılar hakkında konuşması ise yasaklandı.

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